«Добавить таинственности»: NYT узнала интересную деталь встречи Путина и Трампа

NYT: Путин хорошо говорит по-английски и говорил с Трампом без переводчика

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время поездки на лимузине общались без переводчиков, что может «добавить таинственности» их беседе, обратила внимание газета The New York Times (NYT). Журналисты сделали вывод, что российский лидер «достаточно хорошо говорит по-английски».

«Это может добавить таинственности тому, что два лидера обсуждали в частном порядке во время этого визита, во многом похожего на их беседу в Гамбурге в 2017 году, в начале первого срока Трампа», — отмечает газета.

Трамп также устроил Путину целый ряд приветственных мероприятий во время его визита в США — красная ковровая дорожка, сопровождение российского борта военной авиацией и поездка в президентском лимузине. Более того, республиканец даже аплодировал визави, когда тот подходил к нему для приветствия, добавляет NYT.

Дональд Трамп и Владимир Путин проводят переговоры 15 августа в Анкоридже на Аляске. Американские СМИ уже назвали встречу президентов «исторической».