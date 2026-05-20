Британская радиостанция случайно «похоронила» Карла III

Британская радиостанция Radio Caroline вышла в эфир с заявлением о смерти короля Карла III. Оно оказалось ошибочным, сообщает «Осторожно, новости» со ссылкой на The Independent.

Радиостанция вещает на юге Англии. 20 мая в ее эфире появилась информация о смерти монарха. После этого зазвучал гимн «Боже, храни короля».

Поняв ошибку, сотрудники остановили вещание. Его не было около 15 минут. Затем ведущие, объявившие новость, вернулись в эфир и извинились за произошедшее. Они объяснили ошибку «компьютерным сбоем», который активировал процедуру оповещения о смерти монарха.

Менеджер радиостанции Питер Мур затем еще раз извинился в соцсетях. По его словам, данную процедуру оповещения о смерти монарха «все британские станции держат наготове, надеясь при этом избежать ее применения».

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.