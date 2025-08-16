Россия искренне хочет завершения конфликта на Украине — Путин
Россия искренне заинтересована в том, чтобы положить конец конфликту на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с американским коллегой Дональдом Трампом. По его словам, Москва хочет, чтобы это урегулирование носило долгосрочный характер, сообщает РИА Новости.
Владимир Путин также подчеркнул, что Россия всегда считала украинцев братским народом. Конфликт на Украине — это большая трагедия, подчеркнул российский лидер.
В пятницу, 15 августа, Владимир Путин и Дональд Трамп начали официальную встречу на Аляске. Она проходит на военной базе в городе Анкоридж.
В Белом доме встречу Путина и Трампа назвали «исторической».