Россия искренне заинтересована в том, чтобы положить конец конфликту на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с американским коллегой Дональдом Трампом. По его словам, Москва хочет, чтобы это урегулирование носило долгосрочный характер, сообщает РИА Новости .

Владимир Путин также подчеркнул, что Россия всегда считала украинцев братским народом. Конфликт на Украине — это большая трагедия, подчеркнул российский лидер.

В пятницу, 15 августа, Владимир Путин и Дональд Трамп начали официальную встречу на Аляске. Она проходит на военной базе в городе Анкоридж.

В Белом доме встречу Путина и Трампа назвали «исторической».