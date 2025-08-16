Next time in Moscow: лидеры США и России могут встретиться в Москве

Трамп допустил возможность следующей встречи с Путиным в Москве

Президент США Дональд Трамп положительно отреагировал на приглашение российского лидера Владимира Путина провести следующую встречу в Москве.

«Спасибо, Владимир. Мы, вероятно, увидимся совсем скоро», — заявил американский президент на пресс-конференции по итогам саммита на Аляске.

На прямой вопрос российского коллеги о возможности визита в российскую столицу Трамп ответил: «Могу себе такое представить».

Эти слова прозвучали во время прощального обмена репликами между лидерами.

Ранее Трамп заявил, что стороны добились существенного прогресса, хотя окончательных договоренностей достичь не удалось. Он особо подчеркнул позитивный характер личных отношений с российским коллегой.

ти слова прозвучали после почти трехчасовых переговоров на авиабазе Элмендорф-Ричардсон, которые Белый дом ранее назвал «историческими».