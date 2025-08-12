Зеленский не примет итоги встречи Путина и Трампа на Аляске

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не собирается признавать итоги двустороннего саммита между США и Россией, который запланирован на территории Аляски на 15 августа. По его мнению, говорить о судьбе Украины без ее присутствия бессмысленно, пишет ТАСС .

«Говорить про Украину без Украины невозможно, и никто этого не примет. Поэтому разговор может быть важным для их двустороннего трека, но ничего про Украину без нас они принять не могут. Я надеюсь, что президент США (Дональд Трамп — ред.) это понимает и учитывает», — сказал Зеленский.

Также Зеленский заявил, что подготовка к его встрече с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом также ведется. Однако точную дату трехсторонних переговоров он не назвал.

Ранее Трамп в разговоре с журналистами не подтвердил свое намерение пригласить Зеленского на саммит на Аляске. При этом Путин отметил, что ничего не имеет против встречи с украинским лидером, однако к такому формату нужно тщательно подготовиться и создать соответствующие условия, до которых на данный момент слишком далеко.