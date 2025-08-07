Путин ответил, готов ли встретиться с Зеленским

Путин ничего не имеет против встречи с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил, что ничего не имеет против личной встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Вместе с тем российский лидер обратил внимание, что для такого мероприятия нужно сформировать условия, до создания которых, «к сожалению, пока далеко», сообщает РИА Новости .

«Я ничего в целом не имею против, это возможно», — сказал Путин журналистам в Кремле, комментируя перспективы встречи с Зеленским.

Владимир Путин также сказал, что может встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Объединенных Арабских Эмиратах. По его словам, у Москвы «много друзей», которые готовы помочь в организации встречи лидеров РФ и США. В целом, как отметил Путин, обе стороны проявляют заинтересованность в российско-американском саммите.

В четверг, 7 августа, в Кремле сообщали, что встреча Владимира Путина и Дональда Трамп может пройти уже на следующей неделе. После этого Владимир Зеленский заявил, что «пора заканчивать» российско-украинский конфликт.