сегодня в 11:27

Ушаков: следующую неделю обозначили как ориентир для встречи Путина и Трампа

Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал следующую неделю ориентиром для встречи российского лидера Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает ТАСС .

При этом Ушаков подчеркнул, что в данный момент сложно предположить, сколько дней потребуется на подготовку встречи глав двух государств.

По его словам, сейчас российская сторона вместе с коллегами из Штатов начинает конкретную проработку будущего мероприятия.

Ранее стало известно, что Россия и США договорились провести встречу Путина и Трампа в ближайшие дни. Место, где состоятся переговоры, уже согласовано.