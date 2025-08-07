Ушаков заявил о согласовании места встречи Путина и Трампа

сегодня в 11:12

Ушаков: Россия и США утвердили место встречи Путина и Трампа

Утром 7 августа помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон выбрали место для проведения встречи президента Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом, пишет ТАСС .

По словам Ушакова, место будущих переговоров выбрано и согласовано.

Где именно состоятся переговоры между Путиным и Трампом, будет объявлено позднее.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о высокой вероятности скорой встречи с российским лидером Владимиром Путиным.