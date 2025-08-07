Ушаков заявил о согласовании места встречи Путина и Трампа
Ушаков: Россия и США утвердили место встречи Путина и Трампа
Фото - © РИА Новости
Утром 7 августа помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон выбрали место для проведения встречи президента Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом, пишет ТАСС.
По словам Ушакова, место будущих переговоров выбрано и согласовано.
Где именно состоятся переговоры между Путиным и Трампом, будет объявлено позднее.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил о высокой вероятности скорой встречи с российским лидером Владимиром Путиным.