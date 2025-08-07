Трамп допустил скорую встречу с Путиным

Трамп о переговорах Уиткоффа в Москве: я бы не стал называть это прорывом

«Есть хорошая вероятность, что мы это сделаем, но мы пока не определили, где именно. Есть очень хороший шанс, что мы могли бы завершить этот раунд, поставить точку в конце долгого пути», — отметил американский лидер, подчеркнув продуктивность последних переговоров между странами.

Трамп воздержался от прогнозов по поводу возможного урегулирования украинского конфликта.

«Не хочу давать оценок, насколько мы близки к сделке. Я уже испытывал разочарование раньше», — сказал он

При этом американский президент подтвердил продолжение активных переговоров с российской стороной.