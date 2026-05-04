В Орехово-Зуевском округе капремонт школы №20 выполнен на 56%

Капитальный ремонт второго корпуса школы №20 имени Н. З. Бирюкова в Орехово-Зуевском округе выполнен на 56%. Работы на улице Иванова продолжаются в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры и нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На площадке задействованы 60 специалистов и одна единица техники. Подрядчик выполняет отделочные, кровельные и фасадные работы, обустраивает входные группы, меняет оконные блоки и монтирует инженерные сети.

В ходе капремонта в здании полностью обновят кровлю и фасад, заменят инженерные сети, сантехническое оборудование, окна и двери, проведут внутреннюю отделку помещений и благоустроят прилегающую территорию. Завершить все работы планируется к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.