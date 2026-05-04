В Клину обновляют двор дома на улице Ленина в Высоковске

Благоустройство двора дома №28 на улице Ленина стартовало 3 мая в Высоковске городского округа Клин. Работы проводит подрядная организация, выигравшая тендер у «Чистого города», завершить их планируют к 18 июня, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во дворе дома №28 уже демонтировали старые тротуары. Сейчас одна бригада заменяет бортовые камни, после чего вторая приступит к подготовке оснований для последующего асфальтирования.

«Мы меняем практически все: старое асфальтовое покрытие, бортовой камень, лавочки. Планируется озеленить около 1000 квадратных метров двора», — сообщил директор компании Рустам Восканян.

Ежедневно на объекте работают около 12 человек и задействованы четыре единицы спецтехники — трактор-экскаватор, самосвалы для вывоза мусора и каток. После завершения работ территория станет более эстетичной и безопасной для жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.