Глава Украины Владимир Зеленский подтвердил, что у него планируется встреча с президентом России Владимиром Путиным и американским коллегой Дональдом Трампом. Он также утверждает, что переговоры лидеров РФ и США на Аляске 15 августа будут иметь значение якобы только два двусторонних отношений Москвы и Вашингтона, и на них не примут «никаких решений по Украине без Украины», сообщает «Страна.ua» .

«Верю, что президент США это понимает», — сказал глава киевского режима.

По словам Владимира Зеленского, он также проведет трехстороннюю встречу с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, но дата этого мероприятия пока не определена.

Накануне, 11 августа, президент США не подтвердил намерение приглашать украинского коллегу на встречу с главой России на Аляске.

На прошлой неделе Владимир Путин заявлял, что ничего не имеет против личной встречи с Владимиром Зеленским, но для такого мероприятия нужно сформировать условия, до создания которых, «к сожалению, пока далеко».