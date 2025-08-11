Трамп ответил, приглашен ли Зеленский на встречу с Путиным на Аляске

Президент США Дональд Трамп не подтвердил намерение приглашать украинского коллегу Владимира Зеленского на встречу с главой России Владимиром Путиным, которая пройдет 15 августа на Аляске. По словам хозяина Белого дома, он ждет конструктивного диалога с Путиным и будет убеждать его завершить конфликт на Украине, сообщает ТАСС .

Трамп добавил, что в течение «первой пары минут» встречи с Путиным поймет, возможна ли мирная сделка по Украине. По словам американского лидера, он также может выйти из дипломатического процесса по урегулированию украинского кризиса по итогам переговоров с Путиным.

В ходе выступления в Белом доме Трамп также сказал, что «приедет в Россию» в пятницу, 15 августа — в день, когда у него запланирована встреча с Путиным на Аляске. Позже он признал, что оговорился, и это российский лидер приедет в США.

Трамп также заявил, что проинформирует Зеленского и европейских партнеров по итогам встречи с Путиным.