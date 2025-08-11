Трамп оговорился, посчитав Аляску частью России. Он не приедет в РФ

Слова Трампа о «приезде в Россию в пятницу» оказались оговоркой

Президент США Дональд Трамп допустил «неловкую оплошность», заявив, что 15 августа посетит РФ для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает Guardian . Американский имел в виду их саммит на Аляске, но случайно сказал, что «приедет в Россию».

«Дональд Трамп допустил неловкую оплошность, предваряя свою встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске в пятницу. Он заявил журналистам: „Я еду к Путину. Я еду в Россию в пятницу“», — пишет американская газета.

Guardian добавляет, что «Аляска не была частью России с 1867 года, когда она была продана США за 7,2 миллиона долларов».

«Осторожно, новости» также добавляют, что слова Трампа про «приезд в Россию» оказались оговоркой, которую он признал. После этой фразы хозяин Белого дома поправил себя, заявив, что Владимир Путин «приедет в нашу страну».

Встреча президентов РФ и США пройдет в пятницу, 15 августа, в штате Аляска.