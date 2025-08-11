Трамп заявил, что «едет в Россию» в пятницу

Президент США Дональд Трамп заявил, что «едет в Россию» в пятницу, 15 августа, сообщает РИА Новости . В этот день также ожидалась его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным, которая должна пройти в штате Аляска.

Трамп анонсировал поездку в Россию во время выступления в Белом доме. По словам американского лидера, в ходе визита он увидится с Владимиром Путиным.

В пятницу, 15 августа, президенты России и Соединенных Штатов встретятся на Аляске, где обсудят урегулирование украинского кризиса, заявляли ранее в Кремле и Белом доме.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказывал, что во время визита в Москву спецпосланник главы США Стивен Уиткофф упоминал вариант трехсторонней встречи с участием Дональда Трампа, Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Глава России заявлял, что «не имеет ничего против» встречи с лидером Украины, но для этого мероприятия нужно сформировать условия, до создания которых, «к сожалению, пока далеко».

Ушаков также говорил, что Трампа приглашали посетить Россию.