Мособлгаз завершает строительство газопровода в Ильино

Строительство газораспределительных сетей завершается в деревне Ильино Воскресенского округа Подмосковья по губернаторской программе. Жителям рассказали о сроках работ и порядке подключения домов к газу, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Мособлгаз продолжает реализацию региональной губернаторской программы по строительству газопроводов в негазифицированных населенных пунктах. В деревне Ильино Воскресенского округа укладка сетей уже подходит к концу.

Представители филиала «Мособлгаз» «Юго-Восток» провели выездную встречу с жителями. Специалисты разъяснили сроки завершения строительства и последующего благоустройства, порядок подачи заявки и этапы газификации частного дома. Отдельно обсудили условия льготного подключения и ответили на вопросы о подведении газа к домовладениям.

После оформления и ввода газораспределительной сети в эксплуатацию жители смогут бесплатно подвести газ к границам своих участков по президентскому проекту «Социальная газификация».

Для включения населенного пункта в региональную программу необходимо соблюдение двух условий: в поселении должны быть зарегистрированы не менее 30 человек, а затраты на строительство сети в расчете на одного жителя не должны превышать 450 тыс. рублей. Подробная информация о региональной и федеральной программах размещена на официальном сайте АО «Мособлгаз».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.