Теннисистки Подмосковья взяли два серебра на турнире WTA-1000 в Мадриде

Спортсменки из Подмосковья Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами турнира WTA-1000, который прошел с 21 апреля по 3 мая 2026 года в Мадриде. Андреева завоевала серебро в одиночном разряде, а вместе со Шнайдер — в парном, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В одиночном разряде Мирра Андреева, представляющая областной центр олимпийских видов спорта в Химках, заняла второе место. Победительницей турнира стала спортсменка из Украины, третье место разделили теннисистки из Австрии и США.

В парном разряде Андреева и Диана Шнайдер, также выступающая за областной центр олимпийских видов спорта, стали серебряными призерами. Золото завоевали представительницы Чехии и США, бронзовые награды получили дуэты Австрия/Германия и Сербия/Франция.

Ранее Андреева повторила достижение Винус Уильямс и Виктории Азаренко на турнирах категории WTA-1000, сумев выйти в финал как в одиночном, так и в парном разрядах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.