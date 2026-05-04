Дагестанец избил и изнасиловал девушку за отказ стать его второй женой

Житель Дагестана напал на девушку, которая отказалась стать его второй женой. Он изнасиловал и избил ее, сообщает Baza .

Резонансный случай произошел в Чародинском районе. По словам местных жителей, мужчина долго ухаживал за учительницей, пытаясь добиться от нее любви. Он даже предложил стать его второй женой, однако девушка не согласилась. Кавалер не смирился и пошел на преступление.

Мужчина напал на учительницу, изнасиловал ее и жестоко избил. Пострадавшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Подозреваемый был задержан и помещен под стражу.

