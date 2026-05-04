В Курске пенсионерка выдавала себя за молодую соседку на сайтах знакомств

Пожилая жительница Курска использовала фото молодой соседки для привлечения мужчин на сайтах знакомств. Пенсионерке грозит до 6 лет тюрьмы за распространение порнографии, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Согласно данным следствия, 73-летняя женщина зарегистрировалась в мобильном приложении для знакомств, использовав фото своей 29-летней соседки без ее ведома. Затем пенсионерка познакомилась с 41-летним мужчиной и отправила ему найденный в интернете интимный снимок обнаженной девушки без лица.

Экспертиза установила, что отправленная фотография содержит признаки порнографии. В отношении пожилой местной жительницы возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконное распространение порнографических материалов через интернет). Следователи предъявили фигурантке обвинение.

Уголовное дело было передано в Кировский районный суд Курска. Пенсионерке может грозить от двух до шести лет лишения свободы.

