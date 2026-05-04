Андрей Воробьев: в Подмосковье 6 из 10 девятиклассников выбирают колледж

В Московской области сейчас шесть из десяти девятиклассников выбирают колледж. За последние три года количество заявлений на поступление выросло на 65%, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Он уточнил, что самые популярные направления: сварщики, станочники, робототехники, электрики.

«Помогаем ребятам определиться с карьерой — начиная с 6 класса на базе колледжей, вузов, кванториумов и предприятий проводим профориентационные мероприятия. Ребята ходят на экскурсии и пробуют себя в деле», — сказал Воробьев.

По его словам, в Подмосковье 118 учреждений среднего профессионального образования, где учатся 138 тыс. студентов. В этом году в колледжах региона будет доступно более 36 тыс. бюджетных мест. Область участвует в федеральном эксперименте: выпускники девятых классов, которые сдадут только два обязательных предмета на ОГЭ (русский язык и математику), смогут поступить на востребованные специальности.

Как уточнил глава Подмосковья, после окончания колледжей выпускники получают предложение по трудоустройству. Областные колледжи занимают лидирующие позиции в национальном рейтинге трудоустройства. Среди них — Ногинский колледж, Жуковский авиационный техникум, Физтех колледж, Губернский колледж, Московский областной политехнический колледж и училище олимпийского резерва в Щелкове.

«Будем и дальше создавать условия, чтобы ребята получали качественное образование и могли найти себя в профессии», — подчеркнул губернатор.

Он добавил. что в текущем году по госпрограмме будут отремонтированы колледж «Подмосковье» в Химках, Авиационный техникум им. В. А. Казакова в Жуковском, Орехово-Зуевский техникум, Красногорский колледж в Красногорске, филиал Красногорского колледжа в Звенигороде, Можайский техникум в Можайске и Мытищинский колледж. Там обновят фасады, кровли, инженерные сети, учебные учреждения оснастят современным оборудованием и мебелью.

