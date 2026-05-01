Подмосковье откроет 36 тыс бюджетных мест в колледжах в 2026 году

Более 36 тыс бюджетных мест будут доступны девятиклассникам в колледжах Подмосковья в 2026 году. Регион присоединился к федеральному эксперименту, который позволяет выпускникам сдать два обязательных ОГЭ и гарантированно поступить на востребованные специальности. Сдать только русский язык и математику планируют свыше 33 тыс школьников, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева сообщила, что количество бюджетных мест увеличено на 9 тыс по сравнению с прошлым годом. По ее словам, Подмосковье одним из первых подключилось к федеральному эксперименту по упрощенному поступлению в колледжи.

«В этом году в колледжах Подмосковья для девятиклассников доступно свыше 36 тысяч бюджетных мест — на 9 тысяч больше, чем в прошлом году. Мы выстраиваем систему так, чтобы путь от школы к профессии был понятным и доступным для каждого школьника», — отметила Болатаева.

Анализ рынка труда показывает, что 70% кадрового спроса приходится на промышленность. Наиболее востребованы сварщики, станочники, робототехники и электрики. Около 15% спроса формирует транспорт и логистика, еще 12% — информационные технологии в производстве.

Система профориентации охватывает учеников с 6 класса. Профпробы проходят на базе колледжей, вузов, кванториумов и предприятий, к концу учебного года в них примут участие более 50 тыс школьников. Ребята знакомятся со специальностями и пробуют выполнять практические задачи — от работы со сварочным аппаратом до написания кода.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.