«Внушают, что мать отказалась от меня»: похищенная в Мексике россиянка просила помощи

Удерживаемая в Мексике несовершеннолетняя россиянка рассказывала в письмах, что мексиканские правоохранительные органы принудительно «накачивают» ее психотропными таблетками и внушают, что она никому не нужна, в том числе приемной матери. Письма девушки появились в распоряжении РЕН ТВ .

Россиянка передала данные послания российскому консулу в 2025 году. В них она заявляла, что мексиканские правоохранители насильно удерживают ее под надзором, ограничивают свободу, в том числе никуда не выпускают и лишают общения с внешним миром.

Девушка писала, что не нуждается в такой «защите». Она выразила намерение вернуться в Россию и попросила оказать ей в этом содействие. Также несовершеннолетняя заявляла, что ее заставляют пить по 7 психотропных таблеток в день. При этом на девушку оказывалось психологическое давление. Например, ей внушали, что мать отказалась от нее.

По словам матери россиянки, мексиканская сторона все еще продолжает нарушать законы РФ и удерживать девушку. Также ей самой вменяют обвинения о насилии в отношении дочери.

В 2023 году девочку насильно забрали прямо из школы в Мехико и посадили в машину «деткой опеки». По словам матери, с тех пор несовершеннолетнюю неоднократно накачивали наркотиками и насиловали. Сейчас 17-летняя девушка содержится в специализированном учреждении Генеральной прокуратуры Мексики.

Ранее МИД РФ вызвал к себе посла Мексики в Москве Эдуардо Вильегаса Мехиаса из-за этой ситуации. По его словам, мексиканские правоохранители допросили девушку, в ходе разговора она выразила намерение остаться для проживания в Мексике.

