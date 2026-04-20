Посол Мексики был вызван в МИД РФ в связи с удержанием несовершеннолетней

20 апреля МИД РФ вызвал к себе посла Мексики в Москве Эдуардо Вильегаса Мехиаса из-за ситуации в связи с удержанием несовершеннолетней россиянки, сообщает ТАСС .

Посол рассказал, что правоохранители Мексики провели следственный опрос несовершеннолетней россиянки 17 апреля. Допрос состоялся в присутствии сотрудников консульского отдела посольства России в Мехико.

В ходе разговора девочка выразила намерение остаться жить в Мексике.

Также в МИД РФ заявили послу о необходимости предоставления свободного общения российской стороны со своими гражданами. Москва продолжит контролировать ситуацию, которая возникла вокруг девочки.

15-летнего ребенка выкрали из школы в Мехико в 2023 году. Девочку насильно забрала местная служба DIFEM, которая отвечает за попечительство над детьми. По данным приемных родителей, перед пропажей школьница общалась со взрослым мужчиной из Тихуаны, который убеждал ее сбежать.

Сейчас 17-летняя девочка содержится в специализированном учреждении Генеральной прокуратуры Мексики. Приемная мать просит устроить ей личную встречу.

Также родители считают, что к похищению девочки могут быть причастны картели, которые ждут наступления 18-летия, чтобы перехватить ее из органов опеки и продать в рабство.

