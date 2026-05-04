В Подмосковье вырос спрос на градостроительные планы

Жители Подмосковья за неделю подали более 2,3 тыс. заявлений на подготовку градостроительных планов земельных участков через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Самой популярной услугой стала «Выписка из домовой книги» — ей воспользовались более 13,3 тыс. раз. На втором месте — «Запись в кружки и секции», по которой подано около 7 тыс. заявлений. Также в рейтинг вошли выдача и замена социальной карты жителя Московской области — свыше 6,7 тыс. заявок — и присвоение адреса, по которому оформлено более 3,8 тыс. заявлений.

Всего на портале госуслуг Подмосковья доступно более 420 услуг для жителей и бизнеса. Получить их в электронном виде также можно через мобильное приложение «Добродел» при наличии подтвержденной учетной записи ЕСИА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.