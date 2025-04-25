Зеленский может не поехать на похороны папы римского Франциска

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет присутствовать на похоронах папы римского Франциска только при условии, что будет на них успевать, сообщает РБК .

«Если я буду успевать (на похороны папы римского Франциска — ред.), я обязательно буду присутствовать. Потому что это важно для Украины», — заявил Зеленский.

Если же украинский лидер не сможет лично поехать на траурную церемонию, Украину представит первая леди страны, жена президента Елена Зеленская и глава МИД Украины Андрей Сибига.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что у президента России Владимира Путина нет планов на посещение похорон папы римского.

Папа римский Франциск скончался 21 апреля из-за инсульта, ему было 88 лет. Церемония прощания с понтификом началась 25 апреля в Ватикане, а похороны запланированы на 26 апреля. Траурную церемонию планирует посетить ряд мировых лидеров, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон.