Ватикан назвал точную причину смерти папы римского Франциска
Глава департамента здравоохранения Ватикана, профессор Андреа Арканджели, назвал точную причину смерти папы римского Франциска, который скончался 21 апреля. Понтифик скончался от инсульта, который спровоцировал острую сердечную недостаточность и кому, пишет РБК.
По словам Арканджели, причиной смерти 88-летнего папы римского стал инсульт. Из-за этого понтифик впал в кому и у него произошла острая сердечная недостаточность.
Папа римский страдал рядом других серьезных заболеваний. У него был в том числе диабет второго типа и гипертония, а также двусторонняя пневмония, которая мешала нормально дышать.
Все, кто захочет попрощаться с папой римским, смогут это сделать. Процедура прощания и похорон будет публичной.
По данным РИА Новости, папа римский Франциск завещал похоронить себя в скромной гробнице без лишних украшений на территории римского базилика.