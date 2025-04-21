Ватикан назвал точную причину смерти папы римского Франциска

Точной причиной смерти папы римского стал инсульт, от которого он впал в кому

Глава департамента здравоохранения Ватикана, профессор Андреа Арканджели, назвал точную причину смерти папы римского Франциска, который скончался 21 апреля. Понтифик скончался от инсульта, который спровоцировал острую сердечную недостаточность и кому, пишет РБК .

По словам Арканджели, причиной смерти 88-летнего папы римского стал инсульт. Из-за этого понтифик впал в кому и у него произошла острая сердечная недостаточность.

Папа римский страдал рядом других серьезных заболеваний. У него был в том числе диабет второго типа и гипертония, а также двусторонняя пневмония, которая мешала нормально дышать.

Все, кто захочет попрощаться с папой римским, смогут это сделать. Процедура прощания и похорон будет публичной.

По данным РИА Новости, папа римский Франциск завещал похоронить себя в скромной гробнице без лишних украшений на территории римского базилика.