Попрощаться с папой римским Франциском смогут все желающие

Попрощаться с папой римским Франциском смогут все люди. Процедура будет открытой, рассказал ТАСС вспомогательный епископ Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин.

Гроб папы римского, как правило, размещают в базилике Святого Петра. Похороны организуют публично.

После церемонии каждый человек сможет прийти к гробу папы римского, помолиться, а также попрощаться с понтификом.

Папа римский Франциск умер 21 апреля. Возможная причина гибели — инсульт.