Стала известна возможная причина смерти папы римского Франциска

Возможной причиной гибели папы римского Франциска мог оказаться инсульт. Об этом пишут газеты Corriere Della Sera и Repubblica, сообщает РИА Новости .

В ближайшее время будет выложено официальное заявление. В нем укажут причину гибели папы Франциска.

По данным Repubblica, он мог умереть из-за кровоизлияния. Оно не связано с проблемами с дыханием, которые были у понтифика.

Папа Римский Франциск умер 21 апреля. Ему было 88 лет.

Последние моменты перед смертью папа римский провел в собственной резиденции в Ватикане, в Каса-Санта-Марта. Он пробыл на должности 12 лет — с 13 марта 2013 года по 21 апреля 2025 года.