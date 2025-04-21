Умер папа римский Франциск

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Папа римский Франциск умер в 88 лет

Ушел из жизни папа римский Франциск, сообщило американское агентство Reuters со ссылкой на видеозаявление Ватикана. Священнослужителю было 88 лет, в последнее время он сильно болел.

Понтифик скончался 21 апреля. Последние мгновения жизни папа Франциск провел в своей резиденции в Ватикане, в Каса-Санта-Марта.

Франциск был первым латиноамериканским руководителем Римско-католической церкви. Он проработал на своей должности 12 лет.

В последние месяцы врачи отчаянно боролись за жизнь понтифика. В начале года папа римский заболел бронхитом, после чего недуг приобрел хроническую форму. Вскоре у главы Римско-католической церкви также возникла двусторонняя пневмония.