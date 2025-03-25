Стало известно, когда Папа Римский прошел по грани жизни и смерти

Согласно откровениям доктора Алфьери, одного из медиков, наблюдавших за состоянием Папы Римского, 28 февраля могло стать последним днем в жизни понтифика, сообщает РИА Новости .

В тот день команда медиков столкнулась с тяжелым выбором: прекратить лечение, позволив пациенту уйти, или рискнуть повреждением других органов, применив все доступные терапевтические методы.

«Та ночь была ужасной, он, как и мы, знал, что может не пережить ее…» — поделился Алфьери воспоминаниями.

К моменту критического эпизода глава католической церкви уже две недели проходил лечение от пневмонии в стационаре. Роковой день ознаменовался серьезным осложнением — бронхоспазмом, сопровождавшимся рвотой и аспирацией. Для спасения жизни пациента врачи провели бронхиальную санацию с применением неинвазивной респираторной поддержки.

После выписки из медицинского учреждения главе Ватикана назначен продолжительный курс лечения. Во время госпитализации понтифик четырежды столкнулся с серьезными респираторными осложнениями. Медики отпустили духовного лидера католиков домой менее недели назад.