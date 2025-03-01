Глава католической церкви Папа Римский проснулся после бронхоспазма

После приступа бронхоспазма состояние понтифика Франциска улучшилось. Глава католической церкви пришел в сознание и восстанавливается. Врачи сообщают о стабилизации здоровья Папы Римского, пишет ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.

После тяжелого респираторного приступа состояние 88-летнего главы католической церкви стабилизировалось, и минувшую ночь он провел без осложнений. Врачам потребуется от суток до двух дней, чтобы оценить влияние недавнего обострения на общее состояние здоровья понтифика, которое остается тяжелым.

Вследствие бронхоспазма у Папы Франциска, страдающего двусторонней пневмонией, возникли серьезные проблемы с дыханием. Медики были вынуждены применить неинвазивную вентиляцию легких для стабилизации дыхательной функции, поскольку состояние пациента значительно ухудшилось.

Ранее сообщалось, что из-за состояния здоровья Папа Римский может отречься от престола. При этом последнее слово в подобном решении останется за понтификом.