Кардинал Джанфранко Равази заявил, что Папа Римский Франциск может отречься от престола из-за ухудшающегося состояния здоровья. Ему может не хватить сил для того, чтобы справляться со своими обязанностями, сообщает ТАСС .

«Думаю, он может принять решение об отставке. Решать ему, за ним последнее слово», — заявил кардинал в интервью газете Corriere della Sera.

При этом он подчеркнул, что Франциск надеется довести до конца Юбилейный год христианства, который в этом году отмечает Римско-католическая церковь.

С 14 февраля 88-летний Папа Римский находится в больнице. У него диагностировали двустороннюю пневмонию. В материале РИАМО — о том, что врачи говорят о здоровье папы Франциска.