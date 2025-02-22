Папе Римскому стало хуже в клинике
Папе Римскому сделали переливание крови
Папе Римскому Франциску сделали переливание крови из-за ухудшения состояния здоровья, сообщает газета «Известия».
По данным издания Vatican News, переливание крови потребовалось при затяжном астматическом респираторном кризом и анемии.
88-летний понтифик находится в клинике с двусторонней пневмонией с 14 февраля.
Ранее сообщалось о якобы репетициях личной гвардии предстоятеля римской церкви, но эта информация была опровергнута на фоне заявлений об отставке Франциска.