Как рассказал боец 36-й бригады группировки «Восток» с позывным «Шустрый», местные жители активно сотрудничали с российскими военными во время операции по освобождению села Богатырь в ДНР, сообщает РИА Новости .

Мирные жители сообщали информацию о дислокации украинских военных. Полученные данные оперативно передавались командованию. Штурмовые группы действовали на основе этих сведений.

«Мы заходили в дома, встречали мирных жителей, которые делились с нами ценной информацией о расположении опорных пунктов ВСУ. После проверки этих данных мы проводили зачистку», — пояснил боец.

Село Богатырь было освобождено подразделениями группировки «Восток» 18 мая 2024 года. По словам участников операции, помощь местного населения значительно облегчила проведение боевых задач.