Папу римского Франциска похоронят 26 апреля

В сообщении говорится, что в этот день в 10:00 (11:00 по московскому времени) у собора Святого Петра состоится заупокойная месса. Затем гроб с телом доставят в собор, а оттуда перевезут в базилику Санта-Мария-Маджоре для захоронения.

В Ватикане прощание с папой римским Франциском проходит в капелле резиденции понтифика — доме святой Марфы. Здесь собрались члены курии, работники Ватикана. На мероприятии находятся ассистенты папы римского и обслуживающий персонал.

Понтифик умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Он скончался от инсульта, который спровоцировал острую сердечную недостаточность и кому.

Все, кто захочет попрощаться с папой римским, смогут это сделать. Процедура прощания и похорон будет публичной.