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Прощание с папой римским Франциском началось в Ватикане

Началось прощание с папой римским Франциском. Оно проходит в капелле ватиканской резиденции понтифика — доме святой Марфы, сообщает ТАСС .

На прощание пришли члены курии, работники Ватикана. На мероприятии находятся ассистенты папы римского и обслуживающий персонал.

Опубликовано видео с церемонии. Люди, подходящие к гробу, чтобы проститься с понтификом, скорбят.

Папа римский Франциск умер 21 апреля. Он скончался от острой сердечной недостаточности.