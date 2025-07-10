Государство вернуло нефтеактивы экс-чиновника Дагестана Магомедова

Бывший госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов лишился контроля над нефтеперерабатывающим заводом «Каспетролсервис» (ранее «Дагнефтепродукт») и «МСБ Холдингом» — суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче этих активов в госсобственность, сообщает РИА Новости .

Согласно судебным материалам, Магомедов организовал многоступенчатую схему: сначала госпредприятие преобразовали в ОАО, затем выкупили через подконтрольную компанию «Дагестан-нефтепродукт», которая позже была переименована в «МСБ Холдинг». Финальным этапом в 2021 году стало создание ООО «Каспетролсервис».

В собственность РФ перешли 163 гектара земли с промышленной инфраструктурой, трубопроводы и резервуарные парки, сеть автозаправочных станций, две московские квартиры.

Силовики провели масштабные обыски по 60 адресам, связанным с Магомедовым. Суд признал, что Магомедов злоупотребил служебным положением для вывода стратегического предприятия из госсобственности.