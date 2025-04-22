Стало известно, посетит ли Путин похороны папы римского Франциска

сегодня в 12:30

«Нет. Таких планов у президента нет», — ответил Песков на вопрос о возможном посещении Путиным похорон главы Римско-католической церкви.

Торжественная церемония похорон понтифика и его погребение пройдут 26 апреля. Сейчас в Ватикане началась церемония прощания с папой римским Франциском, которую могут посетить все желающие.

На похороны главы Римско-католической церкви приедет ряд мировых лидеров, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон.

Папа римский Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Жизнь понтифика оборвалась из-за инсульта, вызвавшего острую сердечную недостаточность и кому.