Заявление Трампа о Гренландии вызвало тревогу в столицах Европы

СМИ сообщили, что слова избранного президента США Дональда Трампа вызвали тревогу в европейских столицах. По данным Bild, именно по этой причине канцлер Германии Олаф Шольц публично напомнил Штатам о важности соблюдать принцип неприкосновенности границ, пишет ТАСС .

Шольц также провел телефонные переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и генсеком НАТО Марком Рютте. С французским президентом Эммануэлем Макроном канцлер обсудил заявления Трампа в СМС-сообщениях.

Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью США 7 января, когда дал пресс-конференцию в своей резиденции в Мар-а-Лаго. По мнению американского лидера, только присоединение к Штатам сделает остров снова великим.

Позднее генсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал заявление Трампа про Гренландию. Он назвал идею с присоединением не очень хорошей и попросил обратить внимание, что вряд ли это произойдет.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что слова Трампа пока нельзя воспринимать всерьез — избранный президент США еще не вступил официально в должность.