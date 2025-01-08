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Захарова про Трампа и Гренландию с Канадой: он еще не вступил в должность

Избранный президент США Дональд Трамп в последний период довольно часто говорит о том, что Канада и Гренландия должны войти в состав его страны. Однако политик еще не вступил в должность главы государства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает Sputnik .

Пока оценивать слова Трампа нет смысла. Он еще не вступил в должность, добавила Захарова.

Когда произойдет инаугурация, Трамп будет говорить от лица Соединенных Штатов и ее народа. Тогда можно произвести оценку этих слов, заключила официальный представитель МИД РФ.

Ранее Трамп опубликовал карту, где Канада «вошла» в состав США. По словам политика, будучи в Соединенных Штатах, экономика государства вырастет.