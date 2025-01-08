Трамп наглядно показал, как изменится Америка в составе с Канадой

Избранный президент США Дональд Трамп показал, какой может стать Америка, если в ее состав войдет Канада. Для наглядности политик опубликовал карту, где Канада — часть Штатов, сообщает RuNews24.ru .

Трамп считает, что если Канада на самом деле станет частью США, это положительно скажется на экономике и безопасности: экономика станет стабильнее, а страна — защищеннее.

Американский лидер также заявил, что жители Канады на самом деле хотят стать частью США. Трамп опубликовал в соцсети Truth Social «обновленную» карту своей страны с включенной в нее Канадой для наглядности.

Ранее Трамп заявил, что США готовятся переименовать Мексиканский залив в Американский залив. Также он считает, что Гренландия должна войти в состав Штатов.