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Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав США

Несмотря на то, что правительство Дании категорически против вступления Гренландии в состав США, по мнению избранного американского президента Дональда Трампа, остров все-таки должен войти в состав Штатов, пишет РИА Новости .

По мнению Трампа, вхождение Гренландии в состав США сделает остров «снова великим». Избранный лидер США также подтвердил сообщения, что его сын, Дональд Трамп-младший, действительно посетил остров с частным визитом.

Трамп-младший в соцсетях оценил природу Гренландии. Он заявил, что остров красивый.

Ранее эксперты издания The Hill представили и проанализировали, как будет развиваться ситуация, если Гренландия действительно станет частью Америки. По их данным, этот факт негативно повлияет на НАТО.