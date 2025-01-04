Hill: включение Гренландии в состав США ознаменовало бы конец НАТО

Если Соединенные Штаты включат в свой состав Гренландию, это негативно скажется на НАТО. Такая гипотетическая возможность есть при президенте США Дональде Трампе, сообщает ТАСС со ссылкой на материал The Hill.

Дания — член НАТО. Если Трамп, игнорируя этот факт, нарушит территориальную целостность члена Североатлантического альянса, то он не сможет существовать, считают в The Hill.

В материале отмечается, что единственное государство, которое нарушило суверенитет Дании, была лишь гитлеровская Германия. Соединенным Штатам не нужно пытаться встать с этой страной в один ряд.

Также присоединение Гренландии к США может быть использовано Китаем. Так страна сможет якобы «оправдать вторжение на Тайвань».

Трамп во время первого президентского срока в 2019 году пытался купить Гренландию у Дании. Но власти страны отказались от такого предложения.

Ранее Трамп говорил, что США «необходимо» установить контроль над Гренландией. Премьер острова сказал, что он не продается.

Гренландия была колонией Дании до 1953 года. В 2009 году она обрела автономию, но до сих пор входит в состав королевства.

Также зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал, что Трамп и американский миллиардер Маск могут выкупить земли Канады, Гренландии и Панамского канала.