Премьер Гренландии ответил на слова Трампа о желании США владеть островом
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Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде ответил на заявление избранного президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтону «абсолютно необходимо» владеть островом, сообщает РИА Новости.
Политик четко дал понять республиканцу, что Гренландия не продается. По словам Эгеде, жители острова не проиграют их «долгую борьбу за свободу».
«Гренландия — наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться», — заявил Эгеде.
Ранее Трамп заявил, что Соединенным Штатам «необходимо» установить контроль над островом. Такими словами он прокомментировал решение о назначении Кена Хауэри на должность посла в Дании.
Гренландия была колонией Дании до 1953 года. В 2009 году она получила автономию, но все еще остается частью королевства.