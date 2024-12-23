Премьер Гренландии ответил на слова Трампа о желании США владеть островом

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде ответил на заявление избранного президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтону «абсолютно необходимо» владеть островом, сообщает РИА Новости .

Политик четко дал понять республиканцу, что Гренландия не продается. По словам Эгеде, жители острова не проиграют их «долгую борьбу за свободу».

«Гренландия — наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться», — заявил Эгеде.

Ранее Трамп заявил, что Соединенным Штатам «необходимо» установить контроль над островом. Такими словами он прокомментировал решение о назначении Кена Хауэри на должность посла в Дании.

Гренландия была колонией Дании до 1953 года. В 2009 году она получила автономию, но все еще остается частью королевства.