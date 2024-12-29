Медведев предложил Трампу и Маску выкупить земли Гренландии и Канады

Медведев: Трамп и Маск могут просто приобрести земли Гренландии и Канады

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и американский миллиардер Илон Маск могут выкупить земли Канады, Гренландии и Панамского канала.

«Дональд Трамп и Илон Маск могут просто купить землю, сделав ее своей частной собственностью», — написал Медведев на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

Ранее Дональд Трамп заявил, что Панамский канал может снова перейти в собственность США. По мнению республиканца, Панама взимает лишком низкую плату за проход через канал. Также американский политик отмечал, что Вашингтону необходимо установить контроль над Гренландией.

Кроме того, избранный президент США предложил Канаде и Мексике войти в состав американского государства.