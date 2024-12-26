Трамп перечислил преимущества для канадцев при вступлении в США

Трамп: канадцы будут платить на 60% меньше налогов при присоединении к США

Для граждан Канады на 60% снизятся налоги в случае, если страна войдет в состав Соединенных Штатов. Также бизнес, находящийся на территории государства, смог бы вырасти в 2 раза, заявил избранный американский президент Дональд Трамп. Об этом сообщает РБК .

Аналогичные условия ждут и жителей Гренландии. Страна нужна Соединенным Штатам, чтобы «поддерживать их госбезопасность», написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Гренландцы, по мнению избранного главы государства, хотят, чтобы США «были в их стране». Поэтому Штаты «там будут».

Гренландия официально была колонией Дании до 1953 года. В 2009 она стала автономной, однако все еще находится в составе королевства.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде сказал, что страна принадлежит ее народу. Государство никому не будет продаваться.