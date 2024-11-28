Трампу предложили совершить «сделку века» по Гренландии

Бывший начальник аппарата Совета национальной безопасности Белого дома Александр Грэй в авторской статье газеты Wall Street Journal предложил американской администрации заключить с Гренландией договор о сотрудничестве. Автор полагает, что возможно совершить сделку, по которой США обязуется защищать остров взамен на согласие размещения американских военных баз.

Грей считает, что это будет «сделка века», так как Гренландия все равно стремится отделиться от Дании и может попасть под влияние России или Китая.

США уже пытались купить Гренландию в 1946 году. Тогда президент Гарри Труман предлагал Дании за остров 100 млн долларов. Дональд Трамп при своем первом президентском сроке также поднимал этот вопрос, но его намерения власти Дании сочли «первоапрельской шуткой».