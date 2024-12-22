Трамп призвал вернуть Панамский канал в собственность США

Панамский канал может снова перейти в собственность США. Об этом в своей соцсети Truth Social написал избранный президент США Дональд Трамп, сообщает РИА Новости .

Трамп считает, что Панама взимает лишком низкую плату за проход через канал и призвал прекратить полное "обдирание" Вашингтона.

По словам Трампа, именно США активнее всех пользуются каналом в гражданских и военных целях.

"Когда президент Джимми Картер по глупости отдал его за один доллар во время своего президентского срока, он предназначался исключительно для Панамы, а не для Китая или кого-либо еще", — высказался политик.

Панамский канал был построен в 1920 году. В 1977 году в Вашингтоне неофициальный глава правительства Панамы Омар Торрихос и президент США Джордж Картер подписали договор о передаче панамскому правительству контроля над каналом.