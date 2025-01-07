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Мексиканский залив может стать Американским заливом по желанию Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Мексиканский залив нужно переименовать в Американский залив. По его мнению, это название более обширное и красивое, пишет ТАСС .

«Мы собираемся изменить название Мексиканского залива на Американский залив. У этого названия прекрасное звучание, оно охватывает обширную территорию — Американский залив. Какое красивое название. И это уместно», — заявил Трамп.

Избранный президент Америки также заявил о намерении ввести жесткие торговые санкции против Мексики и Канады. По его словам, эти меры станут ответом на рекордные объемы наркотрафика через границы обеих стран.

Особое недовольство вызывает позиция мексиканских властей, которые, по мнению Трампа, намеренно закрывают глаза на массовое проникновение нелегальных мигрантов в США.

Ранее Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью Америки. По его мнению, присоединение к Штатам поможет острову снова стать великим.