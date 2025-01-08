Блинкен не поддержал идею Трампа присоединить Гренландию к США

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью Штатов, однако эта идея не понравилась американскому госсекретарю Энтони Блинкену, пишет РИА Новости .

«Идея, высказанная о Гренландии, очевидно, не очень хорошая, но, возможно, что более важно, очевидно, что этого не произойдет», — заявил Блинкен на пресс-конференции во Франции.

Госсекретарь США отметил, что на самом деле не стоит тратить много времени на подобные заявления Трампа.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание Трампа о Гренландии. Она подчеркнула, что на данный момент нет смысла уделять заявлениям американского лидера много внимания, так как он еще официально не вступил в должность. Инаугурация Трампа состоится только 20 января.